Tragico incidente stradale in moto: morto il commerciante di Pomezia Emiliano Serafini

Tragico incidente stradale in Abruzzo, vicino l’Aquila: due uomini romani, a bordo delle loro moto, sono rimasti coinvolti nel sinistro. E nel violento impatto, lungo la statale 80, a pochi chilometri da Arischia, uno di loro ha, purtroppo, perso la vita. Emiliano Serafini, che il prossimo 1 agosto avrebbe compiuto 50 anni, originario di Roma, ma noto commerciante di Pomezia, non ce l’ha fatta: il suo cuore ha smesso di battere lì, ogni tentativo di soccorso e rianimazione è stato vano. Ora spetterà ai Carabinieri della stazione di Pizzoli, intervenuti sul posto, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo incidente mortale.

L’incidente a Pizzoli (Abruzzo) in cui ha perso la vita Emiliano Serafini

Emiliano Serafini, commerciante molto conosciuto a Pomezia, si trovava in sella alla sua Aprilia 1100 e, stando a una primissima ricostruzione, era diretto verso Campotosto. L’altro centauro, anche lui di Roma, viaggiava a bordo di una Bmw 1000. Le due moto, che procedevano nella stessa direzione, si sarebbero urtate: ora bisogna capire se in fase di soprasso o per un tamponamento. Quello che è certo, purtroppo, è che entrambi sono finiti sul terrapieno, ma Serafini non ce l’ha fatta: nella caduta ha riportato gravi traumi, che gli sono stati fatali.

Le indagini dei Carabinieri

A nulla è servito l’intervento tempestivo dell’elicottero del 118: il cuore di Serafini ha smesso di battere lì, sul colpo. L’altro centauro (a quanto pare i due non si conoscevano, non viaggiavano insieme) è rimasto gravemente ferito e ora si trova ricoverato all’ospedale dell’Aquila, in prognosi riservata. Spetterà ai Carabinieri di Pizzoli, intervenuti sul posto con i colleghi di Montereale e il personale dell’Anas, fare chiarezza e ricostruire quei tragici istanti. Entrambe le moto e la salma di Emiliano Serafini, su disposizione del pm, sono state poste sotto sequestro.

I messaggi di cordoglio sui social

Emiliano Serafini, originario di Roma, viveva a Pomezia e qui lavorava come commerciante. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza con le bacheche social inondate di affetto. Tra incredulità e dispiacere, tutti ricordano Serafini come un uomo buono, gentile, che mancherà. E non poco.