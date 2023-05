Incidente mortale sul GRA, la vittima è Tito Ferretti: aveva 75 anni

Ieri mattina, poco prima delle 11 si è verificato l’ennesimo incidente mortale a Roma. Tito Ferretti, 75enne romano, viaggiava in sella alla sua moto quando è rimasto coinvolto in un incidente che gli è costato la vita, all’altezza del km 10,200, in zona Ottavia sul Grande Raccordo Anulare.

La Polizia stradale indaga per ricostruire la dinamica dell’incidente

Ancora tutta da chiarire la dinamica del sinistro nel quale ha perso la vita il pensionato che si è schiantato con la sua moto contro il guardrail proprio all’uscita per Ottavia. La corsa dei soccorritori si è innescata immediatamente, sollecitati dai tanti automobilisti che stavano percorrendo il raccordo in quel momento. Purtroppo, però, i tentativi di mantenere in vita l’uomo si sono rivelati vani.

Disposto l’esame autoptico sulla salma del 75enne

Sono gli uomini della Polizia stradale, intervenuti sul posto, ad aver effettuato tutti i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente sul quale sono accorsi oltre ai sanitari del 118 anche alcune squadre dell’Anas. Intanto la salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’esame autoptico per stabilire quale siano state le ferite mortali o se siano state altre le cause della morte.

Tante le domande che devono avere ancora risposta

Sono ancora tanti gli interrogativi ai quali gli investigatori devono dare risposta, visto che il 75enne non sembra aver urtato altri veicoli prima di schiantarsi contro la barriera. Non si può escludere, ma resta al vaglio degli investigatori, che il pensionato abbia avuto un malore. Un’eventualità quest’ultima che, se fosse, dovrà essere confermata dalle indagini dal perito incaricato dalla Procura della Repubblica di Roma di svolgere l’autopsia. Solo dopo l’indagine medico-legale che si svolgerà presso il Policlinico Gemelli, dove il corpo dell’uomo è stato trasportato, la salma di Tito Ferretti potrà essere restituita ai familiari per la celebrazione del rito funebre.