Attimi di paura a Minturno, auto prende fuoco nella notte (FOTO)

Paura nella notte a Minturno dove un’automobile è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina che hanno provveduto a spegnere il rogo.

Incendio nella notte in Via Franco Compasso

E’ successo in via Franco Compasso. Estinto il rogo sono stati avviati gli accertamenti insieme alle forze dell’ordine. Al momento tuttavia le cause dell’incendio restano ignote. Nella circostanza, ad ogni modo, nessuna persona è rimasta ferita.