Autostrada Roma-Latina: arriva l”Ok’ della Regione Lazio

La Roma-Latina è una delle arterie più attese dai pendolari che sono costretti tutti i giorni a spostarsi per raggiungere la Capitale o il Capoluogo pontino per motivi di Lavoro. è di queste ore la notizia dell’0k’ da parte della Regione Lazio alla delibera per la realizzazione dell’autostrada che andrebbe a rispondere alle esigenze di tanti automobilisti.

La soddisfazione della deputata della Lega Giovanna Miele

“Grande soddisfazione per la delibera – ha dichiarato in una nota la deputata della Lega, Giovanna Miele – approvata dalla Regione Lazio che prevede una variazione di bilancio per il triennio 2023-2025 a favore della messa in opera e definizione della Roma-Latina, un’arteria fondamentale per il nostro territorio”. Si tratta di una variazione di “oltre 18,3 mln per il 2023, 21,5 mln per il 2024 e quasi 26,8 mln per il 2025”

La soddisfazione dell’esponente della Lega nasce dal fatto che con questo provvedimento regionale “un altro passo avanti verso il miglioramento della mobilità nella nostra regione, a favore di tutti cittadini è stato compiuto. Un Provvedimento fondamentale per lo sviluppo della città di Latina, che oltre al collegamento con l’asse autostradale e la città di Roma, vedrà la realizzazione di arterie fondamentali per lo sviluppo del territorio”.

Sei mesi fa la notizia della nomina di un Commissario Straordinario

Risalgono a sei mesi fa le ultime notizie in merito a un iter rimasto fermo troppo a lungo. A dicembre scorso, infatti, era stata annunciata la nomina di un commissario straordinario con poteri di stazione appaltante per dare l’avvio ai lavori. Una notizia che era arrivata dopo venti anni di attesa. Una storia inizia ormai nel lontano 2001, con un bando che è arrivato, però, solo 10 anni dopo quella data. Ora sembra che sia stato compiuto un ulteriore passo verso la realizzazione del progetto che dovrebbe iniziare a prendere forma già il prossimo anno, perché è nel 2024 che era stato annunciato l’inizio dei lavori.