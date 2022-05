Calcutta accusato dal cantante Francesco De Leo: “Mi ha aggredito con un pugno, sono sconvolto”

“Stanotte verso l’orario di chiusura dell’ultima serata del Miami Fest sono stato aggredito senza senso alcuno da Edoardo D’Erme in arte Calcutta che mi ha tirato un pugno in faccia facendomi sanguinare il naso”. Queste le parole all’inizio del post del cantante Francesco De Leo. Parole che hanno scioccato i fan dei due, soprattutto quelli di Calcutta che, da tempo, non si faceva più sentire.

Cos’è successo

Da quanto emerge sul web, sembra che Calcutta, senza motivo e all’improvviso, abbia tirato un pugno in pieno viso a un suo collega. I fatti sono stati riportati dalla ‘vittima dell’aggressione‘ che ha raccontato tutto con una storia Instagram. Ovviamente nei social se ne leggono di tutti i colori. Chi pensa sia solamente uno scherzo dei due, chi una promo marketing per un singolo insieme e chi invece crede a tutta la vicenda. Non si ha ancora una conferma nonostante si parli di ‘tanti testimoni’. I due erano infatti al Mi Ami a Milano, uno dei festival più importanti di musica che, finalmente, dopo due anni, è ripartito. Nessuno sicuramente si sarebbe aspettato questo colpo di scena.