Ciclista falciato da un’auto a Latina: la vittima è Danilo Carloni

Si chiama Danilo Carloni il ciclista che ieri ha perso la vita in un terribile incidente. Il sinistro è avvenuto ieri mattina a Latina, lungo la via del Mare. Nel momento dei fatti l’uomo si trovava in sella alla bici, era in procinto di svoltare verso una stazione Agip, quando è stato travolto ed investito dall’auto, una Bmw. Un impatto violento, a seguito del quale il 59enne è sbalzato sull’asfalto. Vani i soccorsi, per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso.

Incidente mortale a Ostia, 26enne si costituisce: ‘Ho investito io Wagner Carcione’

La vittima Danilo Carloni e la dinamica del sinistro

Danilo Carloni doveva compiere 59 anni e il tratto di strada dove ha tragicamente perso la vita lo conosceva bene, lo percorreva di frequente, eppure è bastato un attimo e la situazione è precipitata. La Bmw l’ha travolto ed ucciso: Un impatto durissimo e fatale per l’uomo che è morto sul colpo. Inutile l’intervento del personale sanitario, per il 59enne non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il veicolo l’ha centrato in pieno, facendolo sbalzare sull’asfalto e causandone la morte. Una tragedia annunciata secondo i residenti e i frequentatori della stazione di servizio che si inserisce in un contesto di scarsa sicurezza stradale. Ora, l’automobilista è indagato per omicidio stradale mentre sono tuttora in corso i rilievi della polizia locale per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.

L’incidente mortale ad Ostia

Un altro incidente mortale ha funestato ieri le strade. I fatti sono avvenuti nella notte, intorno alle 4.30 sul litorale romano. Siamo ad Ostia Ponente, in via Guido Vincon, all’altezza di via Umberto Cagni. Qui un’auto e una moto si sono scontrate. Un urto violentissimo che non ha lasciato scampo al centauro che è morto sul colpo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica. La strada è stata chiusa per permettere lo svolgimento dei rilievi.