Ciclista investito da un’auto: ferito un 52enne

Aprilia. Un terribile incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 12.30. Un ciclista è stato investito da un’auto in via Toscanini, all’incrocio con via Monteverdi. L’auto ha urtato l’uomo che nell’impatto è caduto a terra. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto per chiarire l’esatta dinamica dei fatti gli agenti della polizia locale.

Incidente mortale a Latina: ciclista colpito da un’auto, la caduta è fatale. Perde la vita un uomo

L’incidente in via Toscanini

L’incidente si è verificato oggi, 31 dicembre, intorno alle 12.30. Siamo in via Toscanini e precisamente all’incrocio con via Monteverdi. Qui un uomo in sella alla propria bici è stato urtato da un’auto, una Fiat Punto, che stava svoltando nel parcheggio. A seguito dell’impatto l’uomo è caduto a terra rimanendo leggermente ferito. Al momento le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Sul posto per determinare l’esatta dinamica dei fatti anche gli agenti della polizia locale.

La vittima

La vittima è un uomo di 52 anni di Aprilia che a seguito dell’impatto è rimasto leggermente ferito. Per questo motivo oltre agli agenti della polizia locale, presente sul posto anche il personale del 118 che ha soccorso il 52enne. In corso le indagini per fare chiarezza sulla dinamica del sinistro.