Terribile incidente a Fiumicino: ciclista travolta e uccisa

Ancora sangue sulle strade, ancora (e purtroppo) l’ennesimo incidente mortale. Questa volta è successo poco fa a Fiumicino, sulla strada statale 296 ‘della Scafa’, dove ha perso la vita una ciclista.

La dinamica dell’incidente mortale su via della Scafa

Per cause ancora tutte da accertare, un’auto ha travolto una ciclista, che purtroppo nel terribile impatto ha perso la vita. Attualmente la strada è interdetta al traffico, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 4 a Fiumicino (RM). Tutti i mezzi vengono deviati su percorsi alternativi.

🔴❗ #Traffico via dell'Aeroporto di Fiumicino 🚗🚙🚚 code tra Fiumicino e Ponte della Scafa > Ostia #Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) April 22, 2022

Sul posto il personale Anas e le Forze dell’Ordine, che sta cercando di ripristinare la viabilità. Presente anche il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso della donna, di cui al momento non si conoscono le generalità.

Il messaggio di cordoglio del sindaco Montino

“Voglio esprimere le mie condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia della donna vittima di questo terribile incidente su cui la Procura di Civitavecchia sta già indagando per chiarirne la dinamica” – ha dichiarato in una nota il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. Il primo cittadino, poi, ha spiegato che Via dell’Aeroporto è momentaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia e le auto vengono deviate su via della Scafa. Per chi arriva dall’aeroporto, invece, l’uscita è quella di Fiumicino Sud, mentre per chi arriva da Ostia l’uscita è immediatamente dopo il ponte della Scafa.