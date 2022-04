Grave incidente sulla Salaria, interviene l’elisoccorso: due feriti gravi (FOTO)

Roma. Uno scontro brutale alle prime luci del mattino ha inaugurato la giornata di oggi, giovedì 21 aprile, in città. Stando alle condizioni in cui sono ridotti i veicoli, deve essersi trattato di un impatto violento, forse avvenuto a velocità non proprio moderata.

Impatto violento all’alba sulla Salaria: due auto coinvolte

Intorno alle 6.15 di questa mattina, la squadra dei Vigili del Fuoco 5A di montelibretti ha ricevuto una chiamata d’urgenza per un incidente stradale sulla Strada Statale 4 Salaria km 31. Nello scontro, sembrerebbero esservi coinvolte due auto, una Fiat 500 ed una Alfa Romeo Mito.

Conducenti rimasti incastrati nelle lamiere

I conducenti, entrambi, hanno subito delle brutte ferite a seguito dell’impatto. Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto hanno trovato dinanzi a loro una scena terribile: le auto ridotte a carcasse, e i rispettivi conducenti incastonati nelle lamiere delle loro vetture.

Interviene l’elisoccorso

Immediatamente sono stati estratti dall’abitacolo grazie all’intervento degli operatori sul posto, e successivamente elitrasportati negli ospedali Gemelli e S.Andrea. Sul posto per la dinamica e rilevamenti peronale dei CC.