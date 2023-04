Concerto Primo Maggio 2023 a Latina: orario, programma e cantanti

Il Primo Maggio è alle porte e tutte le città delle Penisola pullulano di eventi per rendere omaggio alla Festa dei Lavoratori. Arte, cultura, musica, c’è davvero l’imbarazzo delle scelta, per un programma di eventi davvero fitto ed imperdibile. Si terrà a Latina, in Piazza del Popolo, un Concerto nel quale si esibiranno 22 cantanti emergenti, pronti ad emozionare il pubblico regalando loro un momento di spensieratezza all’insegna della musica. Ma a che ora inizia l’evento e quali saranno gli artisti che saliranno sul palco? Ecco cosa sapere.

Il Concerto per festeggiare il Primo Maggio a Latina

Organizzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil di Latina, il concerto prenderà il via alle ore 18. A salire sul palco, tra band e solisti, 22 artisti emergenti: The Elephants in the room, Daria, Buva e La Vecchia Farfisa, Lynora, Velia, Makinada, La Noce, Laura Sangermano, Andrea Lombardo, Francesco Anselmo, Marco Russo, Cromostuso, Carneo, Testarossa, Eucalipso, Belly Button, Jassies, Galil30, Tothem, Novagorica, Trickster. Questi alcuni degli artisti che saranno pronti a deliziare il pubblico con la propria musica.

Le parole dei sindacati

Davvero numerose le candidature, oltre 400, arrivate agli organizzatori, come essi stessi dichiarano: “Scegliere e selezionare soltanto una minima parte di ragazzi e ragazze tra questa mole di richieste è stato difficilissimo. Avremmo voluto dar spazio a tutti quei progetti meritevoli che purtroppo sono rimasti fuori, ma per motivi di spazi non ci è stato possibile. È per questo che vogliamo ringraziare di cuore tutti e tutte per la risposta a questa iniziativa”. Una festa quella del Primo Maggio volta a celebrare i lavoratori, ricordano ancora i sindacati: “Il Primo Maggio di Latina celebrerà i diritti dei lavoratori e l’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso l’incontro tra musica e cultura. Una scelta questa che oltre a offrire una vetrina ai giovani talenti della nostra provincia, vuole ribadire l’impegno del sindacato per un futuro migliore e più sicuro per le persone”, concludono.