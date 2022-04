Latina, controlli dei Carabinieri per i lavori edilizi abusivi: demolite e sospese diverse attività

La Stazione Carabinieri di Sermoneta si sta impegnando per bloccare e interrompere tutti i lavori edilizi che risultano abusivi. Nel comune di Sermoneta, in provincia di Latina, sembrerebbe che la questione stia infatti risultando abbastanza comune. Dalle indagini meticolose dei militari sono venuti fuori edifici totalmente fuori regola e del tutto abusivi. Tra proprietari e addetti ai lavoro le persone coinvolte sono circa otto.

Le indagini dei Carabinieri

Dopo diversi accertamenti catastali, aver visionato tutti i documenti, fatto ispezioni, contestazioni di volumetrie abusive e sequestri, i responsabili individuati dai Carabinieri sono otto tra cui proprietari e tecnici direttori dei lavori.

Grazie alle indagini fatte, i militari hanno scoperto costruzioni che non erano assolutamente autorizzate, manufatti diruti che non seguivano le norme sismiche e una sopraelevazione abusiva costruita su un manufatto altrettanto abusivo. Ma non solo, nella lista delle attività non in regola ci sono anche: ampliamenti di immobili già esistenti, quasi 300mq circa e quattro magazzini abusivi, 350 mq circa, trasformati in abitazioni.

Per ogni violazione accertata è stato chiamato il competente ufficio comunale che, prontamente, ha emesso tutti i provvedimenti amministrativi di propria competenza. Quindi, diverse ordinanze di sospensione e di demolizione delle opere abusive.