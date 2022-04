Travolto da un 34enne ubriaco: Manuel muore a 24 anni

Dopo nove giorni di agonia non ce l’ha fatta. Manuel Iencinella aveva 24 anni, ha cercato di lottare fino all’ultimo istante per rimanere in vita ma le condizioni erano troppo gravi. L’incidente è avvenuto il 13 Aprile scorso. Erano le 23:30 e sulla strada che collega Sacrofano a Campagnano di Roma una BMW ha completamente travolto l’auto della vittima. Il conducente della BMW è risultato positivo all’alcol test.

Il tragico incidente

L’incidente è accaduto sulla via Cassia, comune di Campagnano di Roma. Una BMW X5 non ha visto arrivare la Citroen Saxo guidata dalla vittima e l’ha completamente travolta.

Il 34enne che ha impattato contro l’auto è rimasto illeso e positivo all’alcol test. Per il 24enne invece le condizioni sono risultate critiche dal primo istante. Trasportato d’urgenza dal 118 al nosocomio romano di Grottarossa da subito i medici hanno dichiarato che fosse in pericolo di vita.

L’autista probabilmente era ubriaco

Sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Bracciano. L’alcol test fatto al 34enne è risultato positivo. Il tasso alcolemico registrato sarebbe arrivato a 2,25 G/ML. Probabilmente la BMW, data la forte velocità si è accorta della Citroen Saxo solo quando l’ha travolta.