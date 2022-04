Roma, sfonda il tetto per occupare l’appartamento con il metodo della banda del buco: ‘Così non ho insospettito i vicini’

Roma. Un metodo del tutto originale, bisogna ammetterlo. Il tutto per impossessarsi abusivamente di un appartamento di edilizia popolare in Via Ostuni.

Buca il solaio per non spaventare i vicini

L’idea è stata di W.T. 56 enne di nazionalità polacca, il quale, provvisto di arnesi da scasso, come smerigliatrice e 10 metri di cavo elettrico, aveva deciso di accedere all’appartamento direttamente dai terrazzi condominiali. In che modo? Bucando letteralmente il solaio, con l’obiettivo, come ha dichiarato, ” di non provocare sospetti nei vicini sfondando la porta”.

L’intervento della Locale e l’ammissione di colpa

Tutto alla grande, finché non sono intervenuti i caschi bianchi del V gruppo Casilino, insospettiti dalle segnalazioni pervenute su quello strano operaio che stava sconsideratamente perforando il solaio dell’abitazione. L’uomo, che ha candidamente ammesso le sue responsabilità, è stato deferito all’autorità giudiziaria dagli agenti del Dottor Roberto Stefano. Tutto il materiale da scasso è stato posto sotto sequestro.