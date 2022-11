«Dicci la verità o ti ammazziamo»: 17enne minacciato a colpi di bastone e accoltellato

Era tranquillamente seduto al tavolino di un bar quando, improvvisamente, è stato accerchiato e poi aggredito da tre uomini. Il protagonista della brutale vicenda un ragazzino di 17 anni, dapprima picchiato e poi accoltellato. I fatti sono avvenuti nella zona pub di Latina, lo scorso primo agosto. A seguito delle indagini, i tre malviventi sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina.

Accerchiano e accoltellano un ragazzo al bar

Come anticipato, i fatti risalgono alla tarda serata del 1° agosto scorso, quando un diciasettenne — seduto ad un tavolino di un bar della zona pub con i suoi amici per trascorrere una normale serata estiva — è stato improvvisamente accerchiato da tre giovani che lo hanno bloccato per impedirgli di difendersi e lo hanno dapprima picchiato con violenza e poi accoltellato. Si tratta di tre uomini residenti a Latina di 29, 20 e 45 anni, imparentati fra loro e dei quali uno già sottoposto agli arresti domiciliari. Quest’ultimo aveva, infatti, commesso il reato evadendo dalla propria abitazione.

La fuga e le indagini

Prima che i Carabinieri, allertati dai presenti tramite il numero del 112, potessero acciuffarsi, i malviventi si sono precipitosamente affrettati a scappare. Invece la vittima veniva immediatamente trasportata al pronto soccorso per le cure del caso. Scattate subito le indagini da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina, necessarie sia alla ricostruzione della vicenda che all’identificazione degli autori dell’aggressione, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina. Gli elementi investigativi raccolti consentivano di delineare il contesto in cui si verificava l’aggressione.

Accerchiano e accoltellano un ragazzo al bar: la dinamica

I tre uomini erano arrivati nei pressi del bar per cercare un altro giovane che aveva avuto, poco prima, con uno di loro un diverbio e non avendolo trovato più sul posto, si erano accaniti sul diciasettenne pensando che lui sapesse dove si trovasse. L’aggressione veniva interrotta grazie all’intervento di uno dei presenti che cercava di allontanare i tre autori per salvare la vita al minorenne, ormai in preda al loro violento accanimento.

Identificati gli aggressori

L’attività di indagine conduceva all’identificazione dei tre aggressori che venivano denunciati all’Autorità Giudiziaria per tentata violenza privata e lesioni aggravate in concorso, nonché per detenzione illegale di armi, nello specifico di un bastone in legno e di un’arma da taglio, utilizzate per offendere la vittima. Inoltre, il Giudice per le indagini preliminari, concordando appieno con le tesi investigative, emetteva misura cautelare personale per ciascuno dei tre aggressori. In particolare, ne disponeva gli arresti domiciliari. Pertanto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Latina, dopo le formalità di rito, eseguivano le ordinanze di sottoposizione agli arresti domiciliari.