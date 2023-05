Elezioni comunali Latina: chi sono i consiglieri più votati

Elezioni Comunali a Latina, segui la diretta del turno delle Amministrative locali. Oltre alla sfida tra i due candidati a Sindaco, nel capoluogo pontino c’è attesa per capire come sarà la composizione del nuovo Consiglio Comunale sia per ciò che riguarda la maggioranza che l’opposizione. Ad incidere saranno sia i voti ottenuti dai singoli aspiranti consiglieri che chiaramente lo schieramento vincitore. Vediamo allora come saranno ripartiti i seggi tra i partiti e le liste in corsa a queste elezioni Comunali.

Comunali Latina 2023, quali sono i candidati consiglieri comunali più votati

La legge elettorale prevede l’assegnazione per il 60% alle liste collegate al Candidato Sindaco eletto. Dopodiché il resto dei seggi è attribuito alle altre liste in modo proporzionale al numero di voti ottenuto. Ricordiamo che i primi ad essere eletti come Consiglieri e quindi ad entrare nell’assise comunale saranno i Candidati a Sindaco sconfitti e a seguire i candidati consiglieri in base alle preferenze ricevute.

Chi sono i consiglieri più votati alle Amministrative di Latina

In aggiornamento

Come sarà il nuovo Consiglio Comunale

Una volta concluse le operazioni di spoglio e ripartiti i seggi sarà delineata la composizione del nuovo Consiglio Comunale di Latina.

In aggiornamento

Risultati elezioni Latina 2023, affluenza, chi ha vinto

A queste Amministrative a Latina hanno votato ND elettori su un totale di ND aventi diritto. Damiano Coletta è stato sostenuto da 4 liste, Latina Bene Comune, PD, Movimento 5 Stelle e la lista Per Latina 2032; la sfidante, Matilde Celentano, è stata appoggiata dal centrodestra unito: con lei la lista Matilde Celentano Sindaco, Forza Italia, Lega, Fratelli D’Italia e UDC-Democrazia Cristiana.

In aggiornamento