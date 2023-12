Fermato sulla Roma Napoli con 120kg di cocaina: 52enne condannato a cinque anni

Era stato sorpreso con 120kg di cocaina lungo l’autostrada A1 Roma Napoli. Adesso per il pusher, che stava trasportando l’ingente quantitativo di droga insieme ad un complice, è arrivata la condanna: poco meno di cinque anni di reclusione. La notifica ieri a San Felice Circeo da parte dei Carabinieri.

Nella giornata di ieri, venerdì 1° dicembre 2023, i Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo si sono portati presso l’abitazione di un 52enne del posto, con precedenti di polizia, traendolo in arresto in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina. L’uomo deve espiare adesso quattro anni e mesi undici di reclusione per spaccio. Due anni fa era stato fermato sull’A1 con un maxi carico di sostanza stupefacente.

Fermato sull’autostrada con la droga nel 2021

I fatti risalgono al 2021. Era il 21 agosto quando l’uomo era incappato in un controllo di Polizia lungo l’autostrada Roma Napoli, in un tratto ricadente sotto la provincia di Frosinone. Ebbene, in quella circostanza il 52enne era stato fermato in compagnia di un complice mentre erano intenti a trasportare l’ingente quantitativo di droga: ben 120kg di cocaina destinati alle piazze di spaccio. Ieri dunque, sebbene a distanza di tempo, è arrivato il trasferimento in carcere: l’uomo si trova ora presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

