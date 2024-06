Festa della Repubblica a Latina, le immagini: gadget per i bambini da parte dei Carabinieri | FOTO

La pioggia non ferma le celebrazioni della Festa della Repubblica a Latina. L’Arma dei Carabinieri presente con uno stand: distribuiti gadget ai più piccoli.

In occasione della celebrazione della festa della Repubblica svolta in Piazza della Libertà a Latina, il Comando Provinciale dei Carabinieri ha allestito uno stand dove sono stati consegnati dei gadget. L’iniziativa ha riscosso particolare successo poiché molti bambini presenti hanno apprezzato l’omaggio e nell’occasione hanno avuto modo di vedere con i propri occhi i mezzi in dotazione all’Arma.

Le immagini

Queste le immagini in diretta dal luogo dove si sta svolgendo la manifestazione a Latina.

I controlli straordinari dei giorni scorsi

Carabinieri protagonisti a Latina anche nei giorni scorsi. In particolare lo scorso 31 maggio si sono svolti alcuni controlli straordinari del territorio, in coordinamento con la locale Questura e con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza a Latina. Identificati 56 soggetti e attenzionati 47 veicoli (elevate due contravvenzioni al codice della strada, ndr). Nel corso delle operazioni è stato denunciato in stato di libertà per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche un cittadino classe 72 residente a latina: l’uomo pè stato controllato alla guida della propria autovettura in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. Nel medesimo contesto sono state controllate 2 attività commerciali non rilevando irregolarità.

