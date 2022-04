Formia, uomo sorpreso con 1kg di hashish nell’auto: aveva già 10 panetti pronti

Continuano i controlli dei Carabinieri di Formia finalizzati a salvaguardare il quartiere dalle microcriminalità che stanno accadendo sempre di più. Il lavoro degli agenti non si ferma mai e ieri sera hanno arrestato un uomo che nella sua auto aveva 1kg di hashish già confezionato e pronto in dieci panetti.

Arrestato e associato presso il carcere di Roma Rebibbia

A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia è stato tratto in arresto un uomo di SS Cosma e Damiano per essere stato sorpreso con 1kg di hashish all’interno del suo vicolo. L’uomo aveva già la droga pronta e organizzata in dieci panetti.

Su disposizione dell’AG di Cassino è stato tratto in arresto e associato presso la casa di reclusione di Roma Rebibbia.

