Roma, distrutto lo skate park di Cinecittà Est: i cittadini si mobilitano sul web

Non si fermano i vandali che godono quando distruggono spazi pubblici utili e importanti per la comunità. Infatti lo skate park di Cinecittà Est “è stato completamente distrutto da delinquenti che hanno cosparso le rampe di olio esausto e cementato gli scarichi dell’acqua rendendolo impraticabile“.

Fonte foto: zeroeu

Uno spazio rovinato da chi non sa come passare il tempo

Lo skate park di Cinecittà Est sarebbe potuto continuare ad essere uno spazio divertente in cui trovarsi con amici. Parlare, conoscere persone nuove, rimanere all’aria aperta, sfogarsi e passare del buon tempo. Dopo anni di pandemia in cui fare sport o semplicemente uscire fuori casa sentendosi liberi è stato difficile, se non impossibile, ciò che è stato fatto non è ammissibile.

I danni causati alla struttura hanno reso impraticabile il luogo. L’identità dei vandali non è ancora chiara ma sicuramente la determinazione di dimostrare che il loro atteggiamento non è servito a niente, è più che trasparente.

La raccolta fondi

Come si legge nella piattaforma GoFoundMe, la Roma Skateboarding ASD si è presa l’incarico di ripristinare le strutture e smaltire il materiale della pulizia. Marco D’Amici, organizzatore della campagna chiede:

“Il sostegno di tutti quanti vogliano contribuire a far si che il ‘Cinetown Skatepark’ possa tornare a splendere e popolarsi di giovani. Vi chiediamo un contributo per lanciare un messaggio forte a chi ha causato questo danno: non ci arrendiamo alle prepotenze dei pochi“.

(Link per la raccolta: https://gf.me/v/c/4srp/ripristiniamo-lo-skatepark-di-cinecitta-a-roma)