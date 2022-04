Roma, rom occupano un terreno e iniziano a costruire: ‘Siamo i nuovi vicini’

Un terreno incolto, abbandonato, ai margini della strada. Se ne vedono tanti, ce ne sono forse troppi sparsi per Roma. Ma questa volta è proprio qui, in quell’area sulla via Ardeatina al Km 15, che alcuni rom hanno pensato bene di costruire una casa in legno. Un tetto dove vivere, tranquilli e indisturbati. O meglio, questo sembrerebbe essere il loro ‘piano’, non certo visto di buon occhio dai residenti, che cercano spiegazioni.

Dalla roulotte alla casetta in legno: la nuova ‘abitazione’ dei rom sull’Ardeatina

Chi vive lì, proprio in questi momenti, sta cercando di avvicinare i rom, di capire perché si trovano in quel terreno, se abbiano o meno dei permessi. Ma alle domande e ai tanti dubbi, i nuovi ‘inquilini’ hanno risposto lasciando tutti senza parole e si sono presentati come…i nuovi vicini di casa. Quindi, nessuna possibilità di tornare indietro: la casetta in legno, come dimostrano le immagini, presto verrà costruita. E accoglierà almeno 10 persone, tra adulti e bambini in quella zona, Falcognana, a due passi da Castel di Leva e dalla ferrovia Roma-Pomezia.

I rom, che già vivono lì nelle roulotte, stanno iniziando a costruire la casetta, a mettere le prime basi. E ai residenti, quasi spavaldi e senza alcun timore, hanno spiegato che hanno tutte le carte in regola per stare lì. Quel terreno, stando a quanto hanno raccontato i nuovi ‘ospiti’, è della Chiesa, che avrebbe pensato bene di darlo a loro. Un racconto che non torna ai residenti e che ora temono che lì possano arrivare altre famiglie. E che da 10, quindi, i rom, tra piccoli e grandi, diventino molti di più. Forse, questa volta l’erba del vicino…è un po’ meno verde. Perché non c’è niente da invidiare. Anzi, i residenti sono esasperati e infuriati.