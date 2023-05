Incendio nella notte sulla Nettunense: a fuoco un’area di 300 metri quadri (FOTO e VIDEO)

Aprilia. Attimi di paura questa notte a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un’azienda di materiale elettronico. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono tempestivamente giunti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme, mettendo in sicurezza l’area. Le operazioni sono terminate intorno alle 9 e fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo.

L’incendio questa notte nell’azienda sulla Nettunense

L’incendio è divampato nella notte, intorno alle 00.52. Scattata la segnalazione, il personale operativo dei vigili del fuoco di Latina, è intervenuto nel Comune di Aprilia e precisamente in via Nettunense, al km 23. Qui la squadra territoriale Vigili del Fuoco di Aprilia, constatava la presenza di un incendio all’interno di una azienda di materiale elettronico. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento, aventi l’obiettivo di contenere le fiamme che stavano interessando un area di circa 300mq. In supporto anche l’autoscala e autobotte provenienti da Latina. Successivamente, in collaborazione con le forze dell’ordine si effettuava un accurato controllo dei luoghi per stabilire le cause che, al momento, sono in fase di accertamento.