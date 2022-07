Incidente frontale sulla Nettunense, Giovanna non ce l’ha fatta: muore dopo 25 giorni in Ospedale

Era rimasta coinvolta in un terribile incidente lo scorso 11 giugno e purtroppo è deceduta in Ospedale distanza di 25 giorni. E’ questo il tragico epilogo di quanto avvenuto sulla Via Nettunense dove due auto si erano scontrate frontalmente all’altezza di Campo di Carne.

Incidente mortale sulla Nettunense

A rimanere ferite erano state una donna di 34 anni e una di 76, la donna purtroppo deceduta nelle scorse ore. L’incidente era avvenuto nella mattina dell’11 giugno 2022 e per entrambe si era reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale; l’anziana era poi stata trasferita a Roma a causa del peggioramento delle condizioni. Ed è qui che, purtroppo, è morta.

Chi è la vittima

Secondo quanto riportato da LatinaOggi la vittima è Giovanna Monoscalco, originaria di Roma. Nell’impatto, così come l’altra conducente, era rimasta incastrata nell’abitacolo tanto che era stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarle.