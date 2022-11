Incidente tra tre veicoli: chiusa l’Appia, due persone ferite

Ancora sangue strade. Il sinistro si è verificato oggi lungo la strada statale 7 ‘Appia’ ed ha visto coinvolti te veicoli. Ferite due persone, sono in corso gli accertamenti per determinare la causa dell’incidente. Attualmente la strada è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni. Al lavoro le forze dell’ordine e il personale Anas per limitare i disagi alla viabilità nel minor tempo possibile.

Appia chiusa a causa di un incidente

A causa di un incidente, la strada statale 7 “Appia” è chiusa provvisoriamente al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del km 112,100, nel comune di Monte San Biagio in provincia di Latina. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli e due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

++Aggiornamento++

La circolazione nel tratto di Monte San Biagio è tornata regolare.