Investe un bambino e fugge: caccia al pirata della strada

Momenti di paura ieri per un bambino di 11 anni investito in pieno centro a Pontinia. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi ma l’episodio avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. Dopo l’accaduto l‘automobilista è scappato senza prestare alcun soccorso. Sono attualmente aperte le ricerche per risalire al pirata della strada.

Pirata della strada investe un bambino e scappa: i fatti

I fatti sono avvenuti ieri verso le 18 in via Aldo Moro. Come detto, ad essere investito un bambino di 11 anni, preso in pieno da una smart. L’incidente, che è avvenuto un una zona centrale della città, ha creato una forte l’apprensione dei passanti nei confronti del piccolo ed un altrettanto sentita l’indignazione degli stessi per i mancati soccorsi da parte del conducente dell’auto.

Le condizioni del piccolo e le indagini dei militari

Sul posto per i soccorsi un’ambulanza del 118 che ha condotto il bambino all’ospedale Goretti. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Il piccolo ha infatti riportato solamente delle escoriazioni.

Sull’incidente sono attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri che oltre ad aver ascoltato i presenti stanno visionando i video delle telecamere di sorveglianza della zona così da far luce sull’accaduto e risalire al pirata della strada.