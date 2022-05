Investe una donna e fugge: caccia al pirata della strada, lei è gravissima

Si era svegliata e aveva deciso, come forse faceva spesso di domenica, di andare a correre, di iniziare la giornata con un po’ di attività fisica. Purtroppo, però, proprio mentre stava facendo footing è stata investita e l’auto che l’ha falciata è fuggita via, senza prestarle alcun soccorso.

Donna investita a Cori da un’auto pirata

Questa mattina, alle prime luci del giorno, una donna che stava correndo al margine della strada è stata investita a Cori, in via Madonna delle Grazie. È stata falciata da un’auto che poi è fuggita via: il conducente è scappato, non si è fermato a prestare soccorso, ma ora i Carabinieri della stazione di Aprilia stanno portando avanti le indagini per dare un volto e un nome al pirata della strada.

Come sta la vittima

La donna è stata soccorsa e portata in codice rosso all’Ospedale, dove tuttora si trova in prognosi ricoverata. Purtroppo nell’impatto, che è stato violento, ha riportato diversi traumi molto estesi e ora i medici stanno facendo di tutto per salvare e sciogliere, il prima possibile, la prognosi. Intanto, ai Carabinieri spetterà fare chiarezza.