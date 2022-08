La musica è troppo alta, lui irrompe nel Bar con una Katana: “Basta con questo chiasso”

Attimi di paura in Provincia di Latina dove un uomo ha fatto irruzione in un Bar armato di Katana. Mirino dell’esagitato i gestori di un Bar colpevoli, a suo giudizio, di tenere la musica troppo alta. Immediato è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Gestori di un bar minacciati a Minturno

Il tutto è successo a Minturno, lo scorso 7 agosto poco dopo mezzanotte e mezza. L’uomo, di 29 anni, si è presentato all’interno di un locale con il preciso intento di far abbassare il volume della musica del bar come detto. Per questo non si è fatto scrupoli a brandire la spada contro i gestori. Ad evitare il peggio ci hanno allora pensato i Carabinieri del NORM Sez. radiomobile che hanno poi denunciato il 29enne.

