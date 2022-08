Latina. Giallo nella notte, due auto prendono fuoco, i proprietari: “Mai ricevuto minacce”

E’ giallo su quanto accaduto nella notte a Latina dove due automobili hanno preso improvvisamente fuoco intorno alle 4.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco unitamente alle Volanti della Polizia di Stato.

Auto in fiamme in Via Copenaghen a Latina

L’episodio è stato registrato in Via Copenaghen nel capoluogo pontino. Al momento, è opportuno precisarlo, a seguito degli accertamenti non sono emersi elementi che possano far pensare ad un incendio di tipo doloso; tuttavia la Polizia, che sta seguendo le indagini, non esclude al momento alcuna eventualità.

“Mai ricevuto minacce”

I proprietari dei mezzi, dal canto loro, hanno riferito di non aver mai subito minacce. Anche questa pista però, ovvero quello dell’atto a scopo intimidatorio (oppure uno screzio?), chiaramente resta nel nuvolo delle ipotesi. Gli accertamenti per far luce sull’accaduto in tal senso proseguono.