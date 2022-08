Fuga di gas in una villetta a Nettuno: ‘incendio controllato’ per evitare l’esplosione

Prima la fuga di gas, poi una sorta di ‘incendio’ controllato per evitare il peggio. E scongiurare l’esplosione. Questo è quello che è successo a Nettuno, in una villetta in via Collalto Sabino, all’altezza del civico 14.

L’intervento dei vigili del fuoco

Attualmente sul posto, in quella villetta, stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, che sono stati chiamati per una ‘perdita’ di gas. I pompieri stanno mettendo la ‘bombola’ in torcia, stanno cioè accedendo il gas, così che si consumi quello che si trovi all’interno. La situazione, in ogni caso, sembra essere sotto controllo.