Nettuno, caccia ai furbetti del “preposizionamento”: controlli in spiaggia della Polizia Locale (FOTO)

Polizia Locale di Nettuno Mattinata di controllo stamattina da parte dellasulle spiagge del litorale. I Caschi Bianchi, a partire dalle 7.30, hanno eseguito verifiche e accertamenti con particolare attenzione alle strutture balneari.

Controlli contro il preposizionamento degli ombrelloni a Nettuno

Particolare attenzione è stata mostrata per contrastare il fenomeno del cosiddetto pre-posizionamento degli ombrelloni, ovvero la dislocazione sull’area demaniale (di solito la notte) di attrezzature senza l’effettiva richiesta da parte dei bagnanti. Fortunatamente, nel corso dei controlli, nessuna attività in tal senso è stata riscontrata.

Le altre verifiche

I controlli si sono anche concentrati sulle società di noleggio dell’attrezzatura da spiaggia sia nella zona del Santuario, in cui sono in corso accertamenti sul titolo autorizzativo delle società che effettuano il servizio, sia nell’area a ponente dove sono stati già effettuati sequestri di attrezzature lo scorso mese di giugno. Gli agenti hanno anche segnalato alla Guardia di Finanza un noleggiatore per la mancata emissione dello scontrino fiscale ai clienti.