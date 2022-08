Spaventoso incendio alla Magliana: fiamme in un’azienda agricola, il vento ostacola le operazioni (FOTO)

Non c’è tregua in zona Magliana, a Roma. Il forte vento sta ostacolando le operazioni di spegnimento e i Vigili del Fuoco da questa mattina, dalle 10 circa, sono impegnati per domare le fiamme, che ora hanno raggiunto anche il fienile di un’azienda agricola sulla Portuense.

Incendio alla Magliana: cosa sta andando a fuoco

L’incendio è divampato in via della Magliana, all’altezza del civico 1247, e ha interessato un deposito di materiali edili di circa 5000 mq. Le fiamme hanno avvolto l’intera area e alcuni depositi, che contenevano diversi materiali. Il forte vento sta ostacolando le operazioni di soccorso e l’incendio si è prima propagato andando a ‘coinvolgere’ la vegetazione circostante, poi ha coinvolto il fienile di un’azienda agricola sulla Portuense.

Le operazioni in corso

Sul luogo del rogo, da questa mattina, stanno operando tre squadre del Comando Provinciale di Roma dei Vigili del Fuoco con due autobotti e il carro schiuma. Presente anche il funzionario di servizio con il capo turno ed il carro autoprotettori. Sul posto è stato inviato anche il DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) per direzionare i lanci dell’elicottero.

A causa dell’incendio, che ora sta continuando ad ‘allargarsi’, la tratta ferroviaria Roma Fiumicino Aeroporto risulta sospesa tra Ponte Galeria e Roma Ostiense. I treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Mentre i Vigili del Fuoco stanno continuando incessantemente a lavorare per far rientrare l’emergenza.