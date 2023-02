Latina, 15enne accoltellato per una sigaretta negata: è caccia ai 3 aggressori

Si trovava ai giardinetti tra via Nazario Sauro e viale XXI Aprile a Latina, quando è stato raggiunto da tre sconosciuti che lo hanno accoltellato a una gamba. È successo ieri alle 21, vittima un 15enne. Una scena da film quella della quale è stato protagonista il 15enne che stava trascorrendo una serata di divertimento insieme a un gruppo di amici.

La corsa di Carabinieri e 118

È successo tutto in una frazione di secondi. I ragazzini presenti hanno assistito senza neanche aver il tempo di rendersi conto. Un’aggressione che, al momento, non ha spiegazione e sulla quale indagano i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile che sono accorsi sul posto insieme ai sanitari del 118. Il 15enne è stato stabilizzato e trasportato in ospedale al Santa Maria Goretti per essere sottoposto alle cure del caso. Per fortuna nonostante il fendente abbia provocato una ferita profonda al gluteo del ragazzino, quest’ultimo non versa in gravi condizioni.

La ricostruzione degli amici della vittima

Da una prima ricostruzione resa possibile proprio grazie alla presenza degli amici della vittima dell’agguato, sembra che quest’ultimo sia stato avvicinato dal terzetto che gli avrebbe chiesto di dare loro una sigaretta. Al diniego i tre avrebbero reagito con l’aggressione. Una coltellata e poi via di corsa, si sono dileguati nella speranza di non essere rintracciati.

Ma gli aggressori erano a volto scoperto consentendo, quindi, ai presenti di fornire una descrizione dettagliata, utile a un identikit. Intanto, però, le indagini degli uomini dell’Arma vanno avanti, ritenendo assurdo che si possa arrivare a sfoderare un coltello per una sigaretta negata. Non sono pertanto escluse altre possibilità. Le attività investigative vanno avanti serrate per rintracciare i tre aggressori e cercare di stabilire con esattezza le motivazioni di quanto avvenuto in una tranquilla serata, in un orario in cui tanta gente affolla le strade della città.