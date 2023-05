Latina, a fuoco chiosco sul lungomare: struttura divorata dalle fiamme (FOTO e VIDEO)

Attimi di paura a Latina a seguito di un incendio che ieri ha interessato un chiosco sul lungomare. La struttura è stata completamente avvolta dalle fiamme e i Vigili del Fuoco hanno poi provveduto a domare il rogo mettendo in sicurezza l’area. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nel rogo. In corso gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio.

Latina, vasto incendio a ridosso del campo Rom: paura per i fumi tossici

L’incendio ieri a Capoportiere

L’incendio si è verificato nella zona di Capoportiere poco dopo le 20 di ieri sera. Diverse le segnalazioni giunte al personale operativo del comando dei Vigili del Fuoco di Latina che è poi intervento per domare le fiamme. Quest’ultime, nel giro di pochi minuti avevano completamente avvolto una struttura in legno adibita a chiosco. Subito iniziate le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri, le fiamme avevano tuttavia rapidamente divorato la struttura che era fatta totalmente di materiali legnosi.

Le indagini

Successivamente e in collaborazione con le forze dell’ordine, è stato effettuato un accurato controllo dell’area al fine di risalire alle cause del rogo che sono ancora in fase di accertamento. Senz’altro, questo episodio non rappresenta il migliore dei modi con cui iniziare la stagione balneare, rispetto alla quale sono già tante le difficoltà da affrontare.