Latina, incendio in un’azienda agricola: le fiamme distruggono un fienile

L’allarme alla centrale operativa dei Vigili del fuoco di Latina per l’incendio in un’azienda agricola è scattato alle 20 di ieri, lunedì 8 gennaio. I soccorsi si sono precipitati sul posto per verificare quanto stava succedendo e dare il via alle operazioni di spegnimento del rogo.

Distrutto dalle fiamme il fienile

Quando il personale dei Vigili del fuoco è arrivato sulla via Litoranea nei pressi dell’incrocio con via del Lido, hanno dovuto constatare che effettivamente era in corso un vasto incendio all’interno di un’azienda agricola privata. Fiamme alte e persistenti alimentate dal materiale avvolto dal fuoco. Gli operatori, infatti, hanno rilevato che l’incendio aveva coinvolto, totalmente, un capannone di circa 300 metri quadrati con al suo interno circa 400 balle di fieno, oltre a diverse attrezzature agricole.

Una squadra dei Vigili del fuoco e due autobotti al lavoro per sedare le fiamme

Le operazioni di spegnimento sono iniziate subito, grazie all’intervento di una squadra e due autobotti in supporto. Attività impegnative per gli operatori preposti alle attività di spegnimento che si sono adoperati per evitare che il fuoco si propagasse ad altre strutture. Ci sono volute ore prima di riuscire a sedare le fiamme e bonificare l’area.

Le indagini per risalire alle cause del rogo

Intanto, però, contemporaneamente sul posto è arrivato anche il Responsabile Operazioni di Soccorso, ROS, dei Vigili del Fuoco, chiamato insieme al personale della Polizia di Stato, a cercare le cause di quell’incendio. Le indagini sono, pertanto, state avviate immediatamente. Controlli meticolosi per cercare di individuare l’origine del rogo. Accertamento che, almeno per il momento, non ha dato esiti.

Nonostante la gravità dei fatti, per fortuna, il personale intervenuto per prestare soccorso non ha registrato il coinvolgimento di persone. Starà ora al titolare dell’azienda quantificare i danni subiti. Ma si tratta di una stima che potrà essere effettuata solo nelle prossime ore.