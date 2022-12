Latina, minorenne investe ragazza a bordo del proprio motorino

Mattinata nera per una ragazza di Latina, che oggi è stata investita mentre attraversava la strada. La giovane sarebbe stata presa, mentre passava sulle strisce, da un motorino, guidato in quel frangente da un ragazzo minorenne. Sulla dinamica del sinistro, stanno indagando gli agenti della Polizia Locale. Una volta avvenuto il violento impatto per l’incidente, la ragazza è stata subito soccorso dal giovane centauro e i passanti: attualmente è ricoverata all’ospedale locale.

Ragazza investita a Latina

Nonostante si sappia ancora poco sulle dinamiche dell’incidente, è chiaro invece come la giovane donna stesse attraversando le strisce su via Isonzo, a pochi passi dall’ospedale Santa Maria Goretti e il Parco San Marco. Nel momento in cui stava impegnando le strisce pedonali, sulla giovane è piombato addosso un motorino. Infatti, a prenderla è stata un’Aprilia Scarabeo 50, guidata in quel momento da un ragazzo di 16 anni.

L’impatto che è avvenuto tra via Giotto e via Salvatore Tucci, quindi in linea d’area del Parco San Marco, avrebbe visto la giovane attraversare la carreggiata a piedi e il motorino prenderla, mentre questi era diretto verso il centro della cittadina pontina. Al momento dell’investimento, erano presenti gli automobilisti in fila, oltre a un poliziotto libero dal servizio e un dipendente di banca: queste due persone, infatti, hanno portato i primi soccorsi alla donna investita.

La ragazza a seguito dell’impatto, non ha mai perso conoscenza. Pur rimanendo a terra dolorante per il durissimo colpo subito, ha interloquito coi propri soccorritori sulle proprie condizioni di salute. Sul posto è stato necessario l’intervento dei paramedici del 118, che riscontrate le condizioni fisiche della ragazza dopo l’impatto con la motocicletta, hanno deciso di portarla d’urgenza presso l’ospedale del Santa Maria Goretti. La Polizia Locale oltre a deviare il traffico su via Isonzo, nel tratto del centro storico cittadino, si sta occupando di chiarire le dinamiche dell’incidente avvenuto.