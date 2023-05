Latina, monta la protesta nella palazzina Ater: inquilino molesto rischia il linciaggio

Latina. Un inquilino delle case popolari di via Guardapasso ha rischiato il linciaggio da parte degli altri condomini per via di alcuni comportamenti molesti. Non è la prima volta che l’uomo si rende protagonista di simili episodi e a seguito dei fatti, sono state diverse centinaia le persone che sono scese in piazza per manifestare il proprio disappunto rispetto all’accaduto.

L’inquilino molesto e la protesta nella palazzina Ater

I fatti sono avvenuti lo scorso giovedì poco dopo le 19. Siamo a Latina, nell‘edificio Ater di via Guardapasso 44. Qui è insorta la protesta dei condomini, stanchi ed esasperati rispetto agli atteggiamenti di un inquilino molesto che ormai da diverso tempo arreca disturbo ai residenti. L’uomo è di origini italiane, ha 59 anni ed è solito porre in essere comportamenti pericolosi che tengono in scacco l’intera palazzina. Stanchi del perdurare di una simile situazione, nella serata di giovedì centinaia di residenti sono scesi in strada, nella speranza di smuovere le cose.

L’intervento dei carabinieri

Fatto scattare l’allarme, sono poi giunti presso la palazzina i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia che hanno trovato diverse decine di persone giù dalle scale e pronte a tutto. Portato via dai militari, il 59enne – che vive da solo in uno degli appartamenti – ha rischiato il linciaggio. La situazione purtroppo va avanti da tempo ed i carabinieri stanno cercando di porre un freno a simili comportamenti.