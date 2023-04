Roma, infiltrazioni nelle case popolari (ex Isveur) del Comune di Roma: ora cadono anche pezzi di intonaco (FOTO)

Torniamo ad occuparci del problema degli alloggi popolari ex Isveur del Comune di Roma con l’ennesima segnalazione-appello lanciata da alcuni inquilini. Il caso, purtroppo, è noto e riguarda questi complessi sparsi nell’area delle “torri”, tra cui Torre Maura, Tor Bella Monaca e in Via della Tenuta di Torrenova. Da tempo in particolare la nostra Redazione segue i problemi di quest’ultima zona e nello specifico gli appartamenti situati al civico 120. Ebbene, non solo sin qui non sono stati posti in essere interventi ma la situazione – come del resto era prevedibile – è perfino peggiorata.

Infiltrazioni d’acqua negli alloggi ex Isveur del Comune di Roma in Via della Tenuta di Torrenova

L’ultima segnalazione è giunta stamani, martedì 18 aprile 2023. Il tema, non l’unico ma tra i più pressanti, è quello delle infiltrazioni d’acqua nel palazzo. “Sono stato contattato nuovamente dagli inquilini degli alloggi popolari di Via della Tenuta di Torrenova al civico 120 per gli enormi disagi vissuti“, ci spiega Massimiliano Scermino dell’Associazione Rappresentanza Diritti al Cittadino. “In una casa sono caduti pezzi di intonaco a causa delle infiltrazioni, si tratta di una situazione inaccettabile sulla quale, così come per gli altri problemi, gli Enti competenti devono intervenire”.

I precedenti

Segnalazioni analoghe, anche attraverso le pagine del nostro giornale, erano state avanzate a gennaio e dicembre 2022 purtroppo senza esito fin qui. Ricordiamo che in alcuni casi parliamo anche di alcune situazioni estremamente delicate dato che in questi appartamenti vivono persone con invalidità al 100% oppure con l’ossigeno terapia h24. “Un dramma nel dramma”, ci aveva spiegato sempre Scermino nelle precedenti interviste. Cos’altro servirà dunque per cercare di smuovere questa situazione?