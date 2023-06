Latina piange Daniele Mariani: l’uomo aveva 61 anni, “Ci mancherai”

Lutto nel mondo dello sport a Latina per la morte di Daniele Mariani. L’uomo è spirato all’età di 61 anni a seguito di una lunga malattia. Ex presidente della società di calcio “Samagor”, consulente finanziario e fondatore dell’associazione “Latina Futura”, la morte dell’uomo lascia un vuoto incolmabile in quanti lo conoscevano e gli volevano bene.

Lutto a Latina, morto Gino Bondioli: aveva scoperto Mattia Perin

La morte di Daniele Mariani e l’ultimo saluto

Oltre alla passione per lo sport Daniele Mariani era anche un grande amante della musica. Da anni, infatti, suonava le tastiere in diversi locali assieme al suo gruppo che proponeva musica italiana. Lascia una moglie e un figlio. L’ultimo saluto a Daniele Mariani si terrà domani, martedì 6 giugno, alle ore 15 presso la chiesa di Santa Domitilla nel capoluogo pontino.

I messaggi di cordoglio

Davvero numerosi i messaggi di cordoglio, affetto e vicinanza alla famiglia in questo delicato quanto difficile momento. “Giornata triste in casa neroverde. Dopo una lunga ed estenuante malattia ci ha lasciato Daniele Mariani all’età di 61 anni. Membro della nostra società, appassionato di sport e di calcio in particolare, il dirigente ci ha illuminato con il suo esempio lottando con coraggio, forza e dignità proprio come era abituato a fare in campo. Alla sua famiglia giungano le condoglianze sincere di tutto il Cos Latina. Ciao Daniele, che tu possa riposare in pace”, queste le sentite parole della società Nuovo Cos Latina.

“Caro Dani mi piace ricordati così e sono sicuro ne saresti contento. Sul campo da calcio con i tuoi lanci o le tue punizioni, fascia da capitano al braccio, numero 10 sulle spalle, scudetto e stella sul petto (dei 10 campionati amatori vinti di cui eri super fiero). D’ora in avanti mi sentirò più solo, mi mancherai ogni giorno in campo e fuori, lasci un vuoto nelle nostre vite incolmabile. Il tuo ricordo e il tuo esempio però sarà sempre con me. Ciao Amico Mio grazie di tutto”, questo invece l’altrettanto sentito ricordo di un amico.

Ed ancora, il ricordo di Amatori Latina: “Se n’è andato con garbo e a noi lascia un vuoto grande. Impossibile da colmare. La notizia della scomparsa di Daniele Mariani è un colpo durissimo per tutti noi che abbiamo avuto il piacere di conoscerlo. Daniele è stato un vero uomo di sport, un gentiluomo, un avversario nel campionato amatoriale, ma soprattutto un AMICO. Ci piace ricordarlo così, con il trofeo di campione d’Italia Gruppo Sportivo Italiano tra le mani. Amava il calcio, amava i suoi compagni e nutriva profondo rispetto per i rivali. Ci mancherai, caro Daniele. Stringiamo forte, a nome degli Amatori Latina, la sua famiglia, esprimendo le più sincere condoglianze”.