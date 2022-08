Latina, riaperta la piscina Acquarius: nessuna contaminazione delle acque

E’ rimasta chiusa, su indicazione dei Nas, solo per 48 ore la piscina del centro ricreativo di Via Appia, a Latina. Al contrario di altre, le acque della piscina non avevano rilevato tracce di coliformi fecali e cariche batteriche.

Il motivo della chiusura è invece da imputare dalla mancanza dell’aggiornamento delle analisi stesse. I titolari, fatte nuove analisi e inviate alla Asl, hanno ottenuto la revoca del provvedimento di chiusura.

La struttura è quindi stata riaperta, in quanto le acque sono prive di cariche batteriche e perfettamente conformi alla normativa.