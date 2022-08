Piscine da incubo a Latina: acqua sporca e batteri fecali, chiuse due strutture

Acqua sporca, contaminata, batteri fecali. E il rischio concreto di tossinfezioni in quella che sarebbe dovuta essere una piscina dove trascorrere il tempo, lontano dal caldo afoso di questi giorni. Una piscina che, invece, insieme a un parco acquatico di Latina, è stata chiusa: i Nas, infatti, hanno disposto i sigilli immediati per entrambe le strutture.

Chiuse due strutture natatorie a Latina

Acque sporche con contenuti di coliformi fecali e cariche batteriche. Questo è quello che è stato scoperto dai Nas in un due strutture di Latina: si tratta di una piscina di un’associazione sportiva in via Piave e di un parco acquatico in via Appia. Da qui, quindi, visto il rischio concreto di tossinfezioni, i militari hanno disposto l’immediata chiusura del parco e del centro sportivo, con annesso impianto natatorio, che veniva utilizzato per attività ludiche-ricreative.

In quelle strutture, dal valore di 2,5 milioni di euro, è stato scoperto che le acque di approvvigionamento delle piscine provenivano da pozzi artesiani. Acque che non era state sottoposte alle periodiche verifiche di potabilità, quelle previste dalla legge. Acque, quindi, pericolose per i cittadini.

I controlli dei Nas

Non solo Latina. I Carabinieri dei Nas, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno portato avanti una serie di controlli. E tra luglio e agosto sono state passate al setaccio 288 strutture sparse in tutta Italia: 83 di queste sono risultate irregolari, 108 invece sono state le sanzioni penali e amministrative per oltre 40.000 euro. Tra le strutture, appunto, anche le due di Latina che sono state chiuse immediatamente.