Latina, ruba la borsa di un’anziana poi minaccia il genero con una siringa: arrestato 30enne

Prima ha rubato dall’auto di un’anziana la borsa poggiata sul sedile passeggero poi è scappato, quando è stato raggiunto dal genero della donna gli ha puntato contro una siringa riuscendo nuovamente a fuggire.

Ma non è riuscito comunque a farla franca perchè i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Latina lo hanno raggiunto e arrestato. Nella giornata di ieri, 5 febbraio, i militari hanno proceduto all’arresto del 30enne sottoponendolo alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Raggiunto dal genero dell’anziana ha tirato fuori una siringa

Il 30enne, nel corso della mattina del 18 gennaio scorso a Latina, ha portato via dall’interno di un’autovettura di proprietà di una 74enne residente a Latina, una borsa poggiata sul sedile anteriore lato passeggero per poi darsi alla fuga. Il genero che ha un esercizio commerciale difronte dove era avvenuto il fatto, ha sentito le urla della donna ed è intervenuto prontamente rincorrendo il 30enne. Quando è arrivato in prossimità del delinquente, quest’ultimo si è sentito in pericolo al punto da estrarre dalla tasca del giubbotto, una siringa e puntargliela in volto. Una minaccia che ha sortito l’effetto sperato, consentendo al 30enne di allontanarsi indisturbato. Ma, in breve, sul posto sono accorsi anche i Carabinieri del NOR che sono riusciti a bloccare il malvivente e arrestarlo.

I Carabinieri hanno dato seguito al provvedimento del giudice

A seguito di quei fatti, ieri mattina, lunedì 5 febbraio a Latina, i Carabinieri del N.O.R. -Sezione radiomobile, hanno arrestato un 31enne di Latina, sottoponendolo alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di latina a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte.