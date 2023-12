Latina. Tenta il furto in un ristorante, ma arriva la Polizia: ladro si nasconde sotto il tavolo

Si è introdotto in un ristorante alle porte di Latina, ma deve aver fatto troppo rumore, perché qualcuno o ha sentito e ha dato l’allarme in Polizia. Una Volante è corsa e quando il ladro si è visto scoperto e impossibilitato a fuggire si è nascosto sotto un tavolo del locale di ristoro. Ovviamente i poliziotti interventi hanno proceduto all’arresto.

L’allarme nelle primissime ore di oggi

La Polizia di Stato – Questura di Latina è intervenuta alle 2.50 di oggi, sabato 23 dicembre, presso un’attività di ristorazione alle porte del capoluogo a seguito di segnalazione al Numero Unico per le Emergenze 112 di rumori sospetti.

Non sapevano bene cosa si sarebbero trovati di fronte gli agenti accorsi e, pertanto, hanno fatto molta attenzione. Ma mentre guardavano all’interno del locale per rendersi conto con chi e con quante persone avevano a che fare hanno notato una persona che stava rovistando sul bancone. L’uomo si è accorto dei poliziotti e ha cercato di fuggire dall’uscita secondaria, nella parte posteriore del ristorante.

Bloccata anche l’uscita posteriore il ladro si è nascosto sotto un tavolo

Gli agenti, però, erano a conoscenza dell’altra uscita, quella sul retro, e si sono affrettati a bloccare la via di fuga dalla quale il ladro sperava di prendere il largo. A quel punto resosi conto di non avere vie di scampo, ha pensato bene di nascondersi sotto un tavolo. Un tentativo, anche quest’ultimo, di sfuggire all’arresto che non gli è stato sufficiente.

L’arresto e il rinvenimento di 400 euro e bottiglie pregiate

Gli agenti della Volante hanno fatto scattare le manette ai polsi dell’uomo e proceduto a un sopralluogo, nel corso del quale, hanno rinvenuto un borsone con all’interno diverse bottiglie pregiate, mentre l’uomo era in possesso di oltre 400 euro asportate dal registratore di cassa. La perquisizione personale ha, inoltre, fatto rinvenire un paio di tronchesi, utilizzate per forzare la porta d’ingresso posteriore, debitamente sequestrate.

Il ladro resta in attesa dell’udienza di convalida

Il provento del furto è stato restituito alla legittima proprietaria, mentre l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di udienza di convalida innanzi al Tribunale di Latina in programma alle ore 09.00 di domani.