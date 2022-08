Latina, terribile incidente tra due auto: due feriti in codice rosso (FOTO)

Un tremendo incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 27 agosto, a Latina. Lo scontro è successo in via del Crocifisso alle 15:45 tra due auto.

Leggi anche: Lui la lascia, ma lei non vuole tornare in Marocco: così lo denuncia per maltrattamenti in famiglia

Feriti i due conducenti

L’urto, avvenuto per ragioni ancora in fase di accertamento, è stato terribile. I due conducenti sono rimasti incastrati tra le lamiere e per liberarli sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. I due hanno riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri del Comando Provinciale di Latina. I feriti sono stati trasportati urgentemente in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale S. Maria Goretti di Latina.

Gli accertamenti, ancora in corso, dovranno ora appurare l’esatta dinamica del sinistro.