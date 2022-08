Rissa furiosa tra stranieri in strada: calci, pugni e… colpi d’ascia

Hanno iniziato a darsele di santa ragione. Un gruppetto di stranieri di origine nordafricana ha “animato” la mattinata di giovedì a Pontinia.

Ad affrontarsi tre uomini, in via Fratelli Bandiera. Dalle parole sono rapidamente passati ai fatti. Spintoni, calci e pugni. Poi, all’improvviso, tra le mani di uno di loro è spuntata un’ascia.

L’uomo, un 30enne originario del Marocco, ha iniziato a colpire, fortunatamente a vuoto.

L’intervento delle forze dell’ordine

Le urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che, allarmati dalla rissa in corso, hanno chiamato il NUE 112. Nel giro di pochi minuti sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri. I militari, prontamente intervenuti, hanno bloccato i tre stranieri e richiesto l’intervento dei sanitari del 118.

Tutte le persone coinvolte nella rissa hanno riportato lievi ferite e lesioni. Dei tre, solo l’uomo trovato in possesso dell’ascia è stato portato in caserma per successivi accertamenti e procedimenti.