Terracina, violenta lite sfocia in rissa: gruppo di uomini pesta un connazionale

Nella tarda serata di ieri, lunedì 27 febbraio 2023, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Terracina sono intervenuti in quel territorio a seguito di richiesta giunta al Numero Unico per le Emergenze 112 per una segnalata aggressione.

Il pestaggio nella comunità etnica che vive a Latina

Sul posto è stato accertato che poco prima, circa quindici cittadini indiani armati di mazze, bastoni e altri arnesi atti ad offendere, si sono presentati nei pressi dell’abitazione di un loro connazionale ove era in corso una cena, a cui partecipava un noto esponente della comunità indiana. I presenti, notato l’arrivo del gruppo armato, si sono portati all’esterno dell’abitazione e, a quel punto, sono stati aggrediti dal gruppo di connazionali, capeggiato da due uomini.

Al sopraggiungere degli agenti della Squadra Volante, mentre una parte degli aggressori si è repentinamente data alla fuga, i due capispedizione sono stati bloccati mentre tentavano di dileguarsi a bordo di una vettura. Raccolte le testimonianze dei presenti e acquisiti elementi di riscontro rispetto a quanto accaduto, d’intesa col P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Latina, si è proceduto all’arresto delle persone in argomento che sono state poi trasferite presso la locale casa circondariale a disposizione dell’A.G..

Quattro degli aggrediti sono stati curati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Fiorini” di Terracina per le lesioni riportate. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad individuare gli altri aggressori nonché a risalire alle motivazioni del violento attacco. Nuovamente, si evidenzia alcune situazioni incandescenti all’interno della comunità indiana di Latina. Comunità umana che già nei mesi scorsi, come avevamo riportato anche in un articolo, aveva visto un proprio componente addirittura sparato. Anche in quel caso, si parla di una lite tra componente, probabilmente familiari stretti del soggetto, che dopo un forte litigio aprirono il fuoco contro il corpo della vittima, rischiando di ammazzarlo.