Latina: si accanisce contro i giocatori in campo e poi accoltella un tifoso

Latina. La polizia di Stato ha emesso, per ordine del Questore, un Daspo Urbano della durata di ben 5 anni nei confronti di un uomo di 46 anni, residente a Latina, a seguito dei suoi comportamenti non proprio in linea con il giusto spirito di un tifoso.

Follia durante una partita a Latina: contesta i giocati e aggredisce un tifoso

L’ordine arriva proprio nelle ultime ore, mentre i fatti a cui la restrizione si riferisce risalgono ad una trascorsa partita di calcio a 5. L’uomo non solo aveva reso necessaria l’interruzione del match a causa di contestazioni continue nei confronti dei giocatori in campo, ma poi aveva anche aggredito un tifoso con un un’arma da taglio. Un ordine ed un provvedimento che si è reso necessario a causa del comportamento del 46enne di Latina. Il tutto rientra perfettamente nel quadro delle attività dirette a contrastare il fenomeno delle violenze in occasione di manifestazioni sportive, e i divieto in questione riguarda l’accesso alle manifestazioni sportive di qualsiasi sorta per un periodo fissato a 5 anni.

Cosa è successo durante il match

Ma cosa era successo nel dettaglio? L’uomo in questione si era reso responsabile, durante un incontro di calcio a 5 valevole per il campionato di Serie C, tenutosi presso un impianto sportivo di Latina, dapprima di aver contestato con veemenza i giocatori in campo. Ma poi, dopo aver costretto il Direttore di gara ad interrompere l’incontro, subito dopo aveva anche aggredito con un’arma da taglio un tifoso della squadra ospite, fortunatamente senza conseguenze per la vittima della sua ira.

Il DASPO del Questore: 5 anni per il 46enne

Dopo l’evento, sono subito partite le indagini da parte degli agenti della Squadra Volante della Questura, intervenuti sul posto, che hanno poi consentito di denunciare l’uomo alla competente A.G. Al soggetto, che inoltre era già stato colpito anche da un precedente DASPO, che si era risolto agli inizi dello scorso anno. Ora, arriva l’ennesimo, questa volta per la durata complessiva di 5 anni cinque e con obbligo di firma.