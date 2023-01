L’escursione si trasforma in incubo: ferito e bloccato in montagna, il salvataggio è “spettacolare” (VIDEO)

Un’escursione che si trasforma in incubo. Disavventura nella giornata di ieri, sabato 28 gennaio 2023, per un uomo rimasto bloccato in montagna dopo essersi ferito ad un piede in Provincia di Latina. Immediatamente è scattato l’allarme ed è stata attivata la macchina dei soccorsi: ma per salvare l’escursionista è stato necessario utilizzare un elicottero dei Vigili del Fuoco considerando la zona impervia nella quale si trovava. Ecco allora quanto è successo.

Uomo bloccato sul Monte La Guardia a Lenola salvato dai Vigili del Fuoco

Erano circa le 12.00 di ieri quando è stato lanciato l’SOS al numero unico delle emergenze. Sul posto, presso la località Monte La Guardia, nel territorio del Comune di Lenola (siamo a nord di Fondi, in Provincia di Latina, ndr), è intervenuta la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Gaeta che tempestivamente ha acquisito le informazioni in merito alla situazione. A rimanere bloccato in montagna è stato un 43enne del posto, impossibilitato a muoversi a causa delle ferite riportate a seguito verosimilmente di una caduta.

Tuttavia, trattandosi di una zona impervia e dunque non raggiungibile con mezzi ‘tradizionali’, per soccorrere la persona è stato necessario l’intervento dell’elicottero Drago VF 145 del reparto volo di Ciampino: individuato l’uomo il velivolo, come documentato nello “spettacolare” video di seguito riportato, supportato dal personale a terra, ha quindi effettuato il recupero del ferito. L’uomo, una volta a bordo e in sicurezza, è stato infine trasportato in ospedale a Latina. Presenti sul posto anche il 118 e i carabinieri.

