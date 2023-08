“Mi hanno derubato e trascinato con il furgone’: ubriaco e sanguinante si reca al pronto soccorso, è mistero sull’aggressione

Palesemente sotto effetto di sostanze alcoliche, ma altrettanto palesemente in stato di shock, con le gambe piene di ferite, sanguinante e malconcio, si è presentato al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Goretti, denunciando di essere stato derubato e trascinato con il suo furgone. È ancora un mistero, quanto accaduto la scorsa sera a Latina. Evidenti ferite sulle gambe, anche profonde, lo hanno portato al ricovero dell’uomo, ma nella sua ricostruzione dei fatti c’è qualcosa che non torna.

Uomo ubriaco derubato e trascinato con il furgone

Il racconto dell’uomo non sembra totalmente attendibile, ma al momento non si hanno altre testimonianze o indicazioni su cosa possa esser successo ieri sera a Latina. Ha riferito di aver bevuto un po’ in un locale con i suoi amici e colleghi e che proprio in questo frangente, sia stato derubato delle chiavi del suo furgone commerciale. Pare se ne sia accorto appena in tempo e abbia avuto la prontezza di scagliarsi contro i ladri.

I misteri sulla dinamica dell’aggressione

Non è però ben chiaro cosa sia successo. Pare che l’uomo, una volta resosi conto dei malviventi che stavano rubando il suo furgone, si sia appeso dietro al mezzo. Prima di questo, però, ci sarebbe stata una vera e propria aggressione con i ladri, per cui ha riportato anche varie contusioni. Pare che i malviventi non si siano fermati, così lui sarebbe stato trascinato dal furgone per molti metri e questo spiegherebbe le sue ferite sulle gambe. Tuttavia non è stata ancora fatta luce come sia arrivato al pronto soccorso, se da solo o accompagnato da qualcuno. In tutto ciò, l’uomo era pesantemente ubriaco.

L’arrivo al pronto soccorso

L’uomo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Goretti di Latina in uno stato confusionale. Il tasso alcolemico rilevato è stato altissimo e presentava brutte ferite sulle gambe. Subito è stato ricoverato per curare le lacerazioni sulle gambe. Tutti gli accertamenti sono ancora in corso e le forze dell’ordine stanno raccogliendo nuove testimonianze e stanno cercando di capire se ci fossero delle telecamere in zona che hanno ripreso l’accaduto. Il furgone non è ancora stato ritrovato.