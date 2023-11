Omicidio di Priverno: ucciso Germano Riccioni, ferita la compagna. Fermato il figlio della donna

Nel giro di poche ore i Carabinieri sembrano aver già ricostruito i dettagli dell’omicidio che si è consumato nelle prime ore di stamattina, mercoledì 29 novembre, in una casa nel centro di Priverno, in via Madonna del Calle, in provincia di Latina. Ad essere stato ucciso con diverse coltellate il 50enne, Germano Riccioni, mentre gravemente ferita anche la compagna, la 47enne A.C.. Gli investigatori hanno fermato un 33enne, figlio della 47enne, e sulla posizione del giovane in relazione all’omicidio sono in corso accertamenti.

I Carabinieri indagano per ricostruire la dinamica e trovare il movente

Le indagini degli uomini dell’Arma, intanto proseguono per stabilire l’esatta dinamica dell’omicidio e il movente che avrebbe spinto il presunto assassino ad aggredire mortalmente il 50enne. Si segue la pista della lite familiare, ma al momento si tratta solo di congetture che dovranno trovare riscontro nei fatti.

L’allarme dato dai vicini di casa e la corsa dei soccorritori

L’allarme è stato dato dai vicini di casa intorno alle 6 di stamattina e i Carabinieri sono accorsi e hanno trovato l’uomo morto e la donna gravemente ferita. Quest’ultima è stata elitrasportata al San Camillo di Roma in condizioni serie, mentre per Germano Riccioni non c’era più nulla da fare, i sanitari hanno solo potuto constatarne la morte. Sul posto sono intervenuti anche gli esperti della scientifica e il magistrato di turno, Giuseppe Bontempo, che coordina le attività investigative.