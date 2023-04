Omicidio Sabaudia, c’è un fermo: è il sospetto assassino di Marco Gianni

C’è una svolta nell’omicidio del 31enne Marco Gianni, il giovane imprenditore, oltre che atleta e allenatore di pallamano, ucciso ieri a Sabaudia. Ieri sera sul tardi, infatti, i Carabinieri hanno fermato un uomo, sospettato di essere l’autore del delitto. L’uomo è stato portato in caserma dai militari ed è stato sottoposto a un lungo interrogatorio. Al momento risulta essere in stato di fermo come indiziato del delitto.

Le indagini

Non appena scoperto l’omicidio, avvenuto all’interno del vivaio di proprietà dell’imprenditore Marco Gianni e situato in Via del Villaggio, in zona San Donato, i carabinieri hanno iniziato a effettuare i rilievi e nel contempo a cercare i possibili moventi del delitto, oltre che a ricostruire i movimenti della vittima prima di arrivare nella sua proprietà.

Questo ha consentito in poco tempo ad arrivare all’uomo posto poi in stato di fermo. Sul lavoro effettuato dagli inquirenti non è trapelato quasi nulla. I militari hanno ascoltato le poche persone che ieri sera hanno raggiunto il vivaio. Al momento del delitto sembra che sul posto non ci fosse nessuno, ma le testimonianze delle persone più vicine all’imprenditore sono state fondamentali agli investigare per avere un quadro preciso e trarre elementi utili alle indagini.