Povero Gabbiano Tour: Gianni Celeste in concerto al Miami Beach di Latina

Una canzone non certo pubblicata ora, eppure diventata famosissima nonostante siano passati anni. Basta un social, qualche video per far diventare un brano un vero tormentone. E lo sa bene Gianni Celeste, ormai celebre su Tik Tok (e non solo) per quella frase estrapolata da una sua canzone: ‘Povero gabbiano, hai perduto la compagna‘. Like, commenti, visualizzazioni e via con i concerti, come quello che il cantante napoletano terrà sabato 6 agosto a Latina, al Miami Beach Acquapark.

Gianni Celeste a Latina: ecco quando

Gianni Celeste, famoso cantante neomelodico che ha all’attivo oltre 80 album pubblicati, è pronto a ‘sbarcare’ a Latina. Sabato 6 agosto, infatti, sarà in concerto a partire dalle 21.30 al Miami Beach Acquapark e i biglietti sono ancora disponibili (è possibile acquistarli anche in biglietteria). Il prezzo è di 20 euro (+ diritti di prevendita) e di 10 euro fino a 12 anni (+ diritto di prevendita).

TUTTE LE INFO QUI